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"الأرصاد" تكشف عن سمات المنخفض الجوي.. وتؤكد: "ما شهدناه ليس إعصارًا"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:58 م
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سحاب - ارشيفية
سحاب - ارشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور إبراهيم عطا، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن غدًا الأحد سيشهد تحسنًا في الأحوال الجوية، موضحًا أن حالة البحرين الأبيض والمتوسط ستكون سامحة تمامًا للأعمال البحرية.

وأكد "عطا"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، أن ما حدث ليس إعصارًا، وإنما منخفض جوي، موضحًا أنه من سمات هذا المنخفض، أنه يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، وتكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بالأمطار، وحركة للرياح.

وتابع: "لا نهول من حالة الطقس، ولكن نحذر الجميع، وإذا كان إعصارًا فما الذي يمنع هيئة الأرصاد الجوية عن التصريح بذلك؟".

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