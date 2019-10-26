أحمد موسى يوجه رسالة حادة لـ"البرلمان الأوروبي" (فيديو)



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت إن البرلمان الأوروبي لم يصدر بيانا بشأن الانتهاكات التي تحدث ضد الإنسان في أوروبا، معقبا: "يضع قوانين صارمة للتعامل مع الإرهابيين وينتقدها لدينا".



وأضاف الإعلامي أن البرلمان الأوروبي أصدر بيانا لدعم الإرهابيين والممولين والخونة والعملاء، متسائلًا: "هل تسمح أوروبا أن يحصل أشخاص على تمويل من الخارج مقابل إسقاط مؤسسات الدولة؟".



ولفت إلى أن دول أوروبية قامت بتغيير قوانينها للتصدي لمثل هؤلاء، كما فعلت إسقاط الجنسية عن الخونة والمتآمرين.







شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على البرلمان الأوروبي بعد إصداره بيان عن حقوق الإنسان في مصر يسىء للدولة، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي يكيل بمكيلان.