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مهرجان الدار البيضاء يُكرم حنان مطاوع عن "يوم وليلة"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:40 م
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حنان مطاوع
حنان مطاوع
لوجين سامح
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أعربت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن سعادتها بتكريم مهرجان الدار البيضاء لها عن فيلم "يوم وليلة".

وقالت حنان: "شهادة تقدير من مهرجان الدار البيضاء عن دوري في فيلم يوم وليلة، ألف وحمد شكر ليك يارب".

يُشار إلى فيلم "يوم وليلة" سيُعرض بمهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الحالية، حيث تدور أحداث الفيلم حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

فيلم "يوم وليلة" من بطولة: خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، شادي أسعد، محمد عادل، محمد جمعة، خالد سرحان، من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم


رسالة حنان مطاوع للأمهات

وجهت الفنانة حنان مطاوع، من خلال برنامج ArabWood المُذاع عبر فضائية روتانا سينما، رسالة للأمهات حديثي الولادة.

وقالت حنان: "نسيت النوم وأحلامه ونسيت لياليه وأيامه، وهذه الرسالة التي أحب أن أوجهها للأمهات حديثي الولادة، فبعد الولادة لم يوجد نوم في حياتنا كانت مجرد فترة وحلم".

يُشار إلى أن قد أعلنت الفنانة حنان مطاوع عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن وضع مولودتها "أماليا"، وكتبت حنان على الصورة قائلة: " من فتره قريبه ربنا رزقني انا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين. بابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس علي فكره أماليا اسم مصري قديم (فرعوني) معناه الأميره الصغيره إبنه الملك".


آخر أعمال حنان مطاوع

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع التليفزيونية هو مسلسل "لمس أكتاف" والتي برعت في تأدية دورها بالمسلسل بشهادة عدد كبير من النقاد والجمهور، حيث كانت أحداثه تدور حول "أدهم عبد الجابر" المصارع الطموح والقوي والذي فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن بعد اتهامه بارتكاب جريمةمة قتل، وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة، يواجه مشكلات كبرى مع عصابات كبيرة.

 يُذكر أن مسلسل "لمس أكتاف" من بطولة: ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، محمد عز، شريف الدسوقي، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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