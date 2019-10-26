الأرصاد عن موجة الطقس السيئ: "الحمد لله تمت على خير"

قال الدكتور إبراهيم عطا، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن هيئة الأرصاد الجوية هيئة خدمية، ومن واجبها أن توضح الوضع بالكامل للمواطنين والمسئولين.



تمت على خير

وعن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية قال "عطا"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت: "الحمد لله تمت على خير، وانتهت موجة الطقس السيئ تمامًا اعتبارًا من اليوم ما عدا على المدن الساحلية".



مغادرة الموجة

وأوضح المتحدث باسم الأرصاد، أن الموجة ستغادر مصر بالكامل خلال ساعات، وستتجه إلى الدول العربية، وسيكون تأثيرها على فلسطين الحبيبة، لافتًا إلى أن غدًا الأحد سيشهد تحسنًا في الأحوال الجوية.

