عاجل.. "التنمية المحلية" تعلن استمرار الطوارئ 48 ساعة تحسبا للطقس

أعلن محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن إجراء عدة اتصالات بعدد من المحافظين خاصة المحافظات التى كان من المحتمل سقوط الأمطار بها لمراجعة كافة الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الأمطار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامة وأمن المواطنين بالمحافظات.

ووجه الوزير في بيان صحفي عاجل منذ قليل، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات وإدارات المرور وكافة الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة خلال الـ48 ساعة القادمة والتأكيد على رفع درجة الاستعداد لمنع حدوث كوارث فى المناطق الساخنة.





ورصدت غرفة المتابعة، التابعة للوزارة، الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الخفيفة المتقطعة على بعض المحافظات؛ للتأكيد على المحافظات والأحياء التى تواجه أحوال طقس متغيرة بالاستعدادات وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهه أى مشكلة من تراكم المياه والذى يؤدى لإعاقة حركة المرورية وحركة السير.





وأشارت الغرفة، إلى استقرار حالة الطقس والاستعداد التام لمواجهة أى طوارئ خلال 48 ساعة القادمة، كما تم رفع كفاءة جميع محطات الصرف على مستوى المحافظات والتى تعمل بكامل طاقتها، وأن هناك استعداد فنى كامل وأطقم مهندسى تشغيل لحل أى مشكلة تتعرض لها المحطات وبأسرع وقت وأعلى كفاءة.



