شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

وقال شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" بكل أسف انتشرت اليوم تغريدة غير صحيحة تماماً هناك تداول لها في السوشيال ميديا، يجب علي السادة الزملاء عدم نشر اي شئ قبل التأكد من صحته وخاصةً انها ليست المرة الأولى".





ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها نشر تغريدة غير صحيحة للكابتن أحمد شوبير، لذا فأنه حرص على التأكيد على ضرورة التأكد من مثل هذه التغريدات.