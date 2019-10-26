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شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:32 م
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شوبير
شوبير
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة التغريدة المثيرة للجدل، والتي انتشرت اليوم في الشارع الرياضي المصري، وشهدت جدلا واسعا.

وقال شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" بكل أسف انتشرت اليوم تغريدة غير صحيحة تماماً هناك تداول لها في السوشيال ميديا، يجب علي السادة الزملاء عدم نشر اي شئ قبل التأكد من صحته وخاصةً انها ليست المرة الأولى".


ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها نشر تغريدة غير صحيحة للكابتن أحمد شوبير، لذا فأنه حرص على التأكيد على ضرورة التأكد من مثل هذه التغريدات.


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شوبير تغريدة شوبير أخبار الرياضة

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