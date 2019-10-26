«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش AlHilal مباشر KSA

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مباراة النصر والهلال مباشر الشوط الاول ، انطلق الشوط الثاني بين النصر والهلال والنتيجة تشير إلى التعادل سلبياً دون اهداف، الآن شاهد النصر ضد الهلال يلا شوت الشوط الأول.، حيث سيسعى كل فريق لإقتناص الثلاث نقاط.





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مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت KSA Sport، ينطلق موعد وتوقيت مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال اليوم بث مباشر tab3live في الدوري السعودي على الهواء مباشرة في تمام الساعة السادسة و 55 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة و40 دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، كما سيتم إذاعتها من خلال dawriplus بدون أدنى تقطيع.









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