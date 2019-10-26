تحديد موعد المباريات الثلاث الأولى للأهلي بدوري أبطال إفريقيا





تعرف على مجموعات دوري أبطال إفريقيا :-





المجموعة الأول – اول أغسطس الانجولي – زيسكو الزامبي- الزمالك أو جينيراسيون- مازيمبي المجموعة الثاني – بلاتنيوم ستارز – الهلال السوداني – النجم الساحلي- الأهلي المجموعة الثالثة- بترو اتليتكو- اتحاد العاصمة الجزائري- صن داونز- الوداد المغربي المجموعة الرابعة- شبيبة القبائل- فيتا كلوب- الرجاء المغربي- الترجي ترتيب الأهلي في الدوري المصري :- 1- بيراميدز 11 نقاط. 2- الزمالك 10 نقاط. 3- الأهلي 9 نقاط. 4- المقاولون العرب 7 نقاط. 5- الاتحاد السكندري 7 نقاط. 6- حرس الحدود 6 نقاط.. 7- مصر المقاصة 6 نقاط. 8-- الإنتاج الحربي 6 نقاط. 9- الإسماعيلي 6 نقاط. 10- سموحة 5 نقاط. 11- المصري 4 نقاط. 12- طنطا 4 نقاط. 13- الجونة 4 نقاط. 14- نادي مصر 3 نقاط. 15- طلائع الجيش نقطتين. 16- وادي دجلة نقطتين. 17- أسوان 1 نقطة. 18- إنبي 1 نقطة





أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابًا رسميًا إلى النادي الأهلي أخطره خلاله بمواعيد المباريات الثلاث الأولى للفريق الأحمر بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.ويقع الأهلي في المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزامبي.وحدد كاف موعد المباريات الثلاث الأولى أمام النجم الساحلي في تونس وذلك يوم ٢٩ من نوفمبر المقبل في الجولة الأولى، ثم يستضيف فريق الهلال السوداني يوم ٦ ديسمبر المقبل بالجولة الثانية، على أن يواجه بلاتينيوم الزيمبابوي في مصر يوم ٢٨ من الشهر ذاته في الجولة الثالثة من المجموعة.وكان الأهلي قد تأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة كانو سبورت الغيني في دور الـ٣٢ من البطولة.ويخوض الأهلي معسكرًا خارجيًا مطلع الشهر المقبل في ظل توقف بطولة الدور المصري لارتباط منتخب مصر الأوليمبي بالمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عامًا والمؤهلة لأولمبياد ٢٠٢٠.