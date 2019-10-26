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في ذكرى ميلاده.. تعرف على الفيلم الذي دفع أحمد زكي لـ سب المخرج محمد خان

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:21 م
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احمد زكي ومحمد خان
احمد زكي ومحمد خان
لمياء علي
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تحل اليوم السبت الموافق الـ 26 من أكتوبر، ذكرى ميلاد المخرج الراحل محمد خان، الذي أثرى السينما المصرية بأعماله القيمة والمميزة.

وفي ذكرى ميلاده، يرصد لكم "الفجر الفني" سر الخلاف الذي حدث بين المخرج الراحل محمد خان والفنان الراحل أحمد زكي.

علاقة أحمد زكي بالمخرج محمد خان

كانت هناك علاقة صداقة قوية بين المخرج الراحل محمد خان والنمر الأسود "أحمد زكي"، حيث شكل الثنائي ديو فني ناجح على مدار سنوات طويلة، وحققا معا العديد والعديد من النجاحات.

الفيلم الذي تسبب في أزمة بين أحمد زكي ومحمد خان

وبالرغم من هذه الصداقة التي جمعت بينهما، إلا أن فيلم الحريف جاء ليعكر صفوها بينهما.

حيث، طلب محمد خان من أحمد زكي أن يترك شعره ولايقصه، لأنه أراد أن يقدم شخصية "فارس" بمظهر حاد وقاسي للجمهور.

ولكن أحمد زكي قرر أن يعاند المخرج محمد خان، وذهب إليه في اليوم التالي، بعدما قص شعره بشكل كامل.

وحينها، قرر محمد خان أن يستبعد أحمد زكي من بطولة الفيلم نهائيًا، وقام باسناد الدور إلى الزعيم عادل إمام.


قصة سب أحمد زكي للمخرج محمد خان

وبعدما تم التعاقد مع عادل إمام، ذهب محمد خان إلى شقة أحمد زكي، وأخبره أنه استبعده من بطولة الفيلم.

وعندما سرد محمد خان هذه القصة، قال إن أحمد زكي تعامل مع الموقف بشكل راقي وبكل هدوء، واستأذنه أن يذهب إلى دورة المياة.

وبعد هذه الواقعة بفترة، أخبره أحمد زكي أنه عندما ذهب لدورة المياة، قام بسبه وشتمه في الداخل.
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