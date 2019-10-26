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"للفجر الفني" ينفرد بنشر اسم فيلم داليا مصطفى الجديد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:20 م
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داليا مصطفى
داليا مصطفى
مصطفى فكيه
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تعود الفنانة داليا مصطفى، إلى السينما بعد غياب دام لمدة 11 عاما، منذ مشاركتها في فيلم "طباخ الريس"، مع الفنان الراحل طلعت زكريا، عام 2008.

مشيرة إلى أن سبب غيابها كل هذه الفترة هو عدم تواجد الورق المناسب الذي يجذبها للمشاركة به، مؤكدة أنها لا تفضل المشاركة بالأعمال الفنية لمجرد الظهور واثبات الحضور فقط، وإنما تحرص دائمًا على التأني في اختيار أعمالها.

وكشفت "مصطفى"، فى تصريح خاص لـ"لفجر الفني"، عن اسم فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "چيمار"، موضحة أنها تعكف خلال الفترة الحالية على قراءة السيناريو الخاص بالعمل السينمائي ليكون مفاجأة لجمهورها.

ومن جانب آخر انتهت اليوم من تصوير مشاهدها من مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، المقرر عرضه الفترة المقبلة.

وتجسد"مصطفى" في أحداث المسلسل، زوجة إياد نصار وهو من طبقة الباشوات ويعمل مدير بنسيون، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة ولكنهما يصدما بعد علمهما أنهما لا يستطيعا الإنجاب، وتعلم "داليا" أن زوجها يهوى حياة الكباريهات والسهر في شارع عماد الدين مما يتسبب له في الكثير من الأزمات والمشاكل بعد خيانته لها، ثم يقتل وتهتم زوجته بقتله.

كما كشفت "داليا " انها من طبقة البشوات فى المسلسل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.

المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وشاركها فى البطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم .

المسلسل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد،وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، والمنتج الفنى فتحى إسماعيل.
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