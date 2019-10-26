"قفزة تاريخية".. مصر تتفوق على إسبانيا وفرنسا في خفض معدل البطالة

نجحت مصر في خفض معدل البطالة لأدني مستوياته منذ 30 عامًا، قد بلغ 7.5% خلال الربع الثانى من عام 2019، بفضل خطط التنمية والاصلاح الاقتصادي والمشاريع القومية التي تقوم بها الدولة، بالإضافة إلى القروض الميسرة وتشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أقل معدل

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، في انفوجراف، يوضح من خلاله، نسبة معدل البطالة فى مصر، قد بلغت مصر الحد الأدني منذ 30 عامًا، حيث وصلت البطالة إلى 7,5% خلال الربع الثانى من عام 2019، قد بلغ خلال 2018، نسبة بـ9.9%، وكان معدل البطالة في عام 1990 تتراوح نسبته 8,8%، قد بلغ في1991 نسبة 8%‏.

قد تتطرق المركز الإعلامى للعوامل الرئيسية، التى كانت وراء انخفاض معدل البطالة وخلق فرص عمل، وتمثلت هذه العوامل فى تنفيذ الدولة 9039 مشروعاً خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، بتكلفة 2,1 تريليون جنيه، قد بلغ إجمالى قيمة تسهيلات القروض ودعم للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 144.2 مليار جني خلال ديسمبر 2015 حتى يونيو 2019، وقد استفاد منها حوالي 565,5 ألف مستثمر ورائد أعمال .

قد بلغت نسبة البطالة في مصر، طبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حوالي 10.6% وقد انخفض في الربع الأول من 2018، حيث كان12% في الربع الأول من 2017، شدد جهاز الإحصاء، أن عدد العاطلين عن العمل سجلت 3 ملايين و94 ألفا في الربع الأول من العام2018، بانخفاض بلغ 409 آلاف عن العام 2017، كما أن حجم قوة العمل بلغ 29 مليونا و186 ألف فرد

معدل البطالة

أوضح البيان، أن معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجل في السعودية نحو 5,9%، وبينما في الإمارات بلغ 2,6%، ووصل في الأردن نحو 15%، وفي المغرب نحو 9%، وبينما سجل الجزائر نحو 12,2%، وبينما بلغت تونس نحو 15,5%.

أشار البيان، إلي أن إيران وصلت نحو 12%، وفي تركيا سجلت نحو 13,9%، وفى قارة آسيا سجلت اليابان معدل البطالة نحو 2,5%، وبينما بلغت كوريا الجنوبية نحو 3,8%، وفي الصين سجلت نحو 4,4%، و بلغت إندونيسيا نحو 4,3%، ووصلت الهند نحو 2,6%، في أفريقيا سجلت السودان وكينيا 9.3%، في وجنوب أفريقيا نحو 27%، وأنجولا نحو 7,3%، وبتسوانا نحو 17,9%.

أضاف البيان، أن قارة أمريكا الشمالية سجلت البطالة للولايات المتحدة الأمريكية نحو 3,9%، وبينما كندا حوالي 5,9%، وفي المكسيك حوالي 3,3%، في قارة أمريكا اللاتنية، وبلغ معدل البطالة في البرازيل نحو 12,5%، وفي الأرجنتين نحو 9,5%، وفي دولة تشيلي نحو 7,2%، وبينما كولومبيا نحو 9,1%.

معدل النمو

أوضح بيان المركز، الذي يضم المؤشرات الاقتصادية خلال مدار ثلاثين سنة الماضية، كما استعرض المركز التقديرات السكانية خلال هذه الفترة، منها تسجيل معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2019،يعتير الأفضل منذ 11 عام، قد بلغ 5,6%

قد بلغ معدل تضخم الحضر، فى سبتمبر من 2019 نفسه 4,8%، كما بلغ تعداد السكان 99,5 مليون نسمة حتى 26 أكتوبر الجارى، بينما فى2018 فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3%، ووصل معدل تضخم الحضر 14,4%، بلغ تعداد السكان 97,1 مليون نسمة

خلال عام 1991، قد بلغ معدل النمو الاقتصادي 1,1%، وكذلك ووصل معدل تضخم الحضر 19,7%، كما سجل تعداد السكان 53 مليون نسمة، فى عام 1990، سجل النمو الاقتصادي 5,7%، بينما سجل تضخم الحضر 16,8%، كما بلغت تعداد السكان إلى 51,9 مليون نسمة.

حجم الاستثمارات

أكد البيان، أن حجم الاستثمارات العامة ارتفعت خلال الفترة الماضية حيث سجلت الاستثمارات العامة والخاصة حوالي 942 مليار جنيه خلال العام تلمالي2018/2019، و كانت تبلغ‏721‏ مليار ‏جنيه خلال عام 2017/2018، و قد حققت 514 مليار ‏جنيه خلال عام 2016/2017، وسجلت 392 مليار ‏جنيه خلال عام 2015/2016.

أضاف البيان، أن معدل البطالة فى بعض دول العالم عام 2018، ففى قارة أوروبا بلغ معدل البطالة في ألمانيا نحو 3,4%، وبينما وصلت هولندا إلي 3,9%، وفي المملكة المتحدة بلغت 4%، وبينما فرنسا سجلت نحو 9,2%، ووصلت أسبانيا نحو 15,5%، وسجلت إيطاليا نحو 10,2%، وفي روسيا بلغت4,7%.