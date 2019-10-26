نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي بمارتن جريفيث في الرياض

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، بنائب وزير الدفاع للمملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان، في الرياض يوم أمس.

وقد ناقش المبعوث مع نائب الوزير سبل دعم العملية السياسية، وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق ستوكهولم. وعرض المبعوث الخاص لجهود الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين والتحديات والفرص التي تواجه هذا الملف الإنساني المهم، مشدّداً على أهمية إحراز تقدّم في هذا الملف الإنساني الذي يمسّ حياة الآلاف من العائلات اليمنية، داعياً جميع الأطراف إلى إبداء المرونة اللازمة لذلك بما يسمح بالبدء بعملية تبادل شاملة للمحتجزين في أقرب وقت ممكن.

وأحاط المبعوث نائب الوزير بالتقدّم المحرز في تطبيق اتفاق الحديدة خصوصاً فيما يتعلّق بتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار والأثر الإيجابي لهذه الخطوة على حماية المدنيين وعلى تعزيز العمل الإنساني، وفي توفير الأجواء المناسبة لدعم إجراءات بناء الثقة في هذا المجال.

كما استمع المبعوث الخاص من نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إلى إيجاز حول جهود المملكة في التوسّط لإيجاد حلّ للوضع في الجنوب، وثمّن المبعوث جهود المملكة الكبيرة في هذا المجال. وفي هذا الصدد أكّد المبعوث على محورية الدور السعودي بقيادة ولي العهد في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.

اتفاق تبادل الأسرى

وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي، الجمعة، أن اللقاء الذي عقد في الرياض (يوم أمس)، ناقش سبل دعم العملية السياسية وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق ستوكهولم.

وأضاف "عرض المبعوث الخاص لجهود الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين والتحديات والفرص التي تواجه هذا الملف الإنساني المهم".

وشدد جريفيث، وفقاً للبيان، على أهمية إحراز تقدّم في هذا الملف الإنساني الذي يمسّ حياة الآلاف من العائلات اليمنية، داعياً جميع الأطراف إلى إبداء المرونة اللازمة لذلك بما يسمح بالبدء بعملية تبادل شاملة للمحتجزين في أقرب وقت ممكن.

وأكّد المبعوث الأممي على محورية الدور السعودي بقيادة ولي العهد في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.. مثمناً جهود المملكة الكبيرة في التوسّط لإيجاد حلّ للوضع في الجنوب.