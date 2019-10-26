خالد الجندي: "الاجتهاد" ضمان تطور المجتمع واستمرار الإسلام إلى يوم القيامة (فيديو)



قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن "الاجتهاد" له عدة تعريفات، من ضمنها أنه مجاراة متغيرات المجتمع، وهو المطابقة بين الفتوى وبين الحكم الشرعي، ومراعاة الواقع والعرف.



وأكد "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم السبت، أن الاجتهاد ضمان تطور المجتمع، وأن الاجتهاد هو ضمان استمرار الإسلام إلى يوم القيامة.



وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الاجتهاد هو أخطر قضية نعاني منها، لافتًا إلى أن قضية تجديد الخطاب الديني، وقضية تطوير الآداء الدعوي والعلم الفقهي عند العلماء، وقضية الأخذ بيد العلماء لمواجهة الواقع، يدوروا جميعًا حول قضية الاجتهاد، متابعًا: "لولا الاجتهاد كنا توقفنا ولم نعرف أحكام الفقه".

