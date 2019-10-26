يوم تضامني لصحفيي التحرير الأربعاء المقبل

أعلن الصحفيون العاملون والمعتصمين بمقر جريدة التحرير، عن تنظيم يوم للتضامن مع قضية صحفيي التحرير، وذلك يوم الأربعاء المقبل ٣٠ أكتوبر الجاري.





ودعا صحفيو التحرير زملاءهم في جميع الإصدارات للتضامن مع قضيتهم، بدءًا من الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل.



