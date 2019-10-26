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لماذا انخفض معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياتة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:01 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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كشف المركزي الإعلامي  لمجلس الوزراء،  اليوم السبت، انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 30 عام.

 

وأوضخ المركز الأعلامي، أن معدل البطالة وصل  إلى 7.5 في المائة، خلال الربع الثاني من عام 2019.

 

 

وأشار المركز في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى أن معدل البطالة عام 2018 بلغ 9.9 في المائة ، و8.8 في المائة خلال عام 1991، و8 بالمائة في عام 1990.

 

لماذا انخفضت معدلات البطالة :

وانخفضت معل البطالة في مصر نتيجة لتنفيذ الحكومة العديد من الاصلاحات الحكومية التى  شجعت على تراجع معدلات البطالة.

 

وشهد معدلات التخم تراجع منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي شجع الشركات علي زيادة استثماراتها في مصر.

 

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار خلال تصريحات صحفية، إن الحكومة تسعي لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرون لضخ استثمارتهم وبالتالي رفع معدلات التوظيف للشباب.

 

صندوق النقد الدولى  ومعدلات البطالة:

ويتوقع ا صندوق النقد الدولى  تحسنا لمعدل البطالة في مصر، إذ يتوقع حاليا انخفاضه إلى 7.9 بالمئة في السنة المالية الحالية من تقديره السابق البالغ 8.3 بالمئة قبل ستة أشهر. كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل البطالة 8.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 نسبة بما يقل عن توقعاته الصادرة في أبريل البالغة 9.6 بالمئة.

 

 

 

مصطفي مدبولي انخفاض  معدلات البطالة ام يحدث منذ 15 عام :

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، إن معدل البطالة انخفض إلى 7.5%، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 15 أو 20 عامًا.

وأضاف خلال مؤتمر  تصريحات صحفية سابقة، «منذ تخرجي لم اسمع عن أن معدل البطالة انخفض إلى هذه النسبة، حيث تم توفير قرابة 4 مليون فرصة عمل من خلال المشروعات الكبرى التي ضختها الدولة على مستوى الجمهورية».

 

وأكد مدبولي على اهمية القطاع الخاص في توفير فرص العمل الشباب، مما جعل الحكومة تذلل كافة العقابات التى يواجه القطاع الخاص في مصر.

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