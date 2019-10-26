الليلة.. 'مصر النهاردة' يستعرض جهود الدولة في مبادرة حياة كريمة

يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، حلقة خاصة عن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حياة كريمة، لتوفير فرص حياة افضل للمواطنين.





وتستعرض الحلقة جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير القري الأكثر فقرًا، وتستضيف أربعة من المواطنين الذين تسلموا منازل جديدة بعد تنتهاء أعمال التطوير الشامل في إطار المبادرة، وهم: "سيد حسين راغب، آية جابر عبدالله، زينات عبدالعاطي جودة، عبدالغني دياب محمد عبدالعظيم"، كما تستضف مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.



