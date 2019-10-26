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أول تعليق من "حمد الله" على موقفه من ديربي الرياض أمام الهلال

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:53 م
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حمد الله
حمد الله
أميرة فطيم
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كشفت تقارير صحفية، عن حديث النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، مع الجهاز الطبي بالنادي، حول امكانية مشاركته في ديربي الرياض أمام الهلال، والمقرر إقامته يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض حمد الله، لإصابة في مفصل القدم، خلال التدريبات الجماعية للفريق، الخميس الماضي، أثناء تنفيذه لمناورة مغلقة فرضها فيتوريا بين الفريق، استعداداته لمواجهة غريمه التقليدي الهلال.

وأوضحت التقارير، أن حمد الله، أخبر أفراد الجهاز الطبي بالنصر، برغبته الشديدة في خوض مواجهة الهلال.

وشدد حمد الله، على أن إصابته بسيطة، ويستطيع تجاوزها والمشاركة في حال إعطائه الضوء الأخضر في مران اليوم السبت.

يذكر أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفرؤق النصر، قام بتجهيز فراس البريكان، مهاجم الفريق، ليكون بديلا للدولي المغربي حمد الله، في حال لم يتمكن من المشاركة في مواجهة الهلال.


يذكر أن حمد الله قد توج بجائزة هداف الدوري في الموسم الماضي برضيد 34 هدفًا، إلى جانب جائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين.

ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 19 نقطة.

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