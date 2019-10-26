تريزيجيه يحصل على أعلى تقييم للاعبي أستون فيلا ضد مانشستر سيتي





حصل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه المحترف ضمن صفوف نادي أستون فيلا على أعلى تقييم للاعبي فريقه أمام مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " حسب ما نشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء بعد المباراة.





تعرف علي تقييم تريزيجيه وأرقامه في المباراة





استطاع لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه أن يشارك في المباراة كاملة أمام نظيره فريق مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليج ومرر تريزيجه الكرة في المباراة 71 مرة بنسبة تمرير صحيح 81% وقام اللاعب الدولي المصري بعمل مراوغتين ناجحتين وصنع فرصة للتسجيل بينما أخرج الكرة من مناطق الكرة 5 مرات وحصل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه علي تقييم 6.8 من 10 وهو أعلى لاعبي فريق استون فيلا في المباراة حسب ما نشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء بعد المباراة.





تعرف على موقف الفريقين في جدول ترتيب البريميرليج





وبهذه النتيجة توقف رصيد نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه المباراة في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما رفع حامل لقب البطولة نادي مانشستر سيتي رصيده من النقاط الي 22 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح.



