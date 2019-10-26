Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي اليوم 26 أكتوبر.. مشاهدة مباراة تشيلسي وبيرنلي بث مباشر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:12 م
Advertisements
تشيلسي وبيرنلي
تشيلسي وبيرنلي
محمد جمال
Advertisements

يستضيف ملعب تيرف مور، مباراة قوية ومثيرة عندما يحل فريق تشيلسي ضيف ثقيل علي نظيره بيرنلي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي البريميرليج، تحت قيادة الحكم مايكل أوليفير.

 

موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب تيرف مور مباراة بيرنلي وتشيلسي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي في تمام السادسه ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش.

 

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

تقام مباراة بيرنلي وتشيلسي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي في تمام السادسه ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2.

 

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي أمام بيرنلي

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : إزبيلكويتا، زوما، توموري، الونسو

خط الوسط : جورجينيو، كوفاستش، مونت، ويليان، هودسون أودوي.

خط الهجوم : إبراهام


التشكيل المتوقع لفريق بيرنلي أمام تشيلسي

حراسة المرمى : بوبي

خط الدفاع : لوتون، تاركوفسكى، بن ميي، بيتيرز

خط الوسط : ماكنيبل، ويستوود، هيندريك، برادي

خط الهجوم :وود، رودريجيز


ويذكر أن تشيلسي تحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بينما بيرنلي يحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. قرار جمهوري بشأن إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد

منذ ساعة و 11 دقيقة

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتمسك بمشاركة الأجانب بعد التوقف

منذ ساعة و 7 دقيقة

"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. ميسي يصفع ريال مدريد في الصفقة المنتظرة

منذ أقل من ساعة

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ضربة قاضية في النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يفاوض صفقة غير متوقعة

منذ ساعة و 20 دقيقة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 17 ساعة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. تريزيجيه يتلاعب بمدافع مانشستر سيتي ردا على مراوغته (فيديو)

منذ أقل من ساعتين
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

عاجل.. تريزيجيه يتلاعب بمدافع مانشستر سيتي ردا على مراوغته (فيديو)

01:44 م

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

07:52 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

07:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status