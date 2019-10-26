موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي اليوم 26 أكتوبر.. مشاهدة مباراة تشيلسي وبيرنلي بث مباشر

يستضيف ملعب تيرف مور، مباراة قوية ومثيرة عندما يحل فريق تشيلسي ضيف ثقيل علي نظيره بيرنلي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي البريميرليج، تحت قيادة الحكم مايكل أوليفير.

موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب تيرف مور مباراة بيرنلي وتشيلسي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي في تمام السادسه ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

تقام مباراة بيرنلي وتشيلسي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي في تمام السادسه ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2.

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي أمام بيرنلي

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : إزبيلكويتا، زوما، توموري، الونسو

خط الوسط : جورجينيو، كوفاستش، مونت، ويليان، هودسون أودوي.

خط الهجوم : إبراهام





التشكيل المتوقع لفريق بيرنلي أمام تشيلسي

حراسة المرمى : بوبي

خط الدفاع : لوتون، تاركوفسكى، بن ميي، بيتيرز

خط الوسط : ماكنيبل، ويستوود، هيندريك، برادي

خط الهجوم :وود، رودريجيز





ويذكر أن تشيلسي تحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بينما بيرنلي يحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة.



