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الفريق أسامة ربيع يتفقد الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة (صور)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:07 م
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الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
هشام إسماعيل
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تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، الوحدات السكنية التي بصدد أن تتعاقد عليها الهيئة بالحي الأول بمدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة، وبرفقته أعضاء مجلس إدارة الهيئة وعدد من قياداتها.

شملت الزيارة التفقدية الوحدات السكنية المطروحة ومجمع الخدمات المحيط بها والذي يقدم خدمات متكاملة من خلال مرفقي الإسعاف والإطفاء ومستشفى ومدارس للمراحل التعليمية المختلفة منها إحدى المدارس اليابانية، بالإضافة إلى حضانات ومراكز تجارية ودور للعبادة من مساجد وكنائس وغيرها من الخدمات اللازمة لتغطية احتياجات القاطنين بالمدينة.

تتوفر الوحدات السكنية من خلال عدة نماذج تلائم كافة الشرائح الاجتماعية بمساحات تتراوح من 100 متر مربع وحتى 175 متر مربع، كما يتوفر فيلات بمساحة 500 متر مربع، وجميع الوحدات المتاحة جاهزة بالمرافق وكاملة التشطيب.
الفريق أسامة ربيع يتفقد الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة (صور)
الفريق أسامة ربيع يتفقد الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة (صور)
الفريق أسامة ربيع يتفقد الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة (صور)
الفريق أسامة ربيع يتفقد الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة (صور)
الفريق أسامة ربيع يتفقد الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة (صور)
الفريق أسامة ربيع يتفقد الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة (صور)
الفريق أسامة ربيع يتفقد الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة (صور)
الفريق أسامة ربيع يتفقد الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة (صور)
الفريق أسامة ربيع يتفقد الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة (صور)
الفريق أسامة ربيع يتفقد الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة (صور)
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مصر الوحدات السكنية الفريق أسامة ربيع اخبار

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