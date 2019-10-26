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تأجيل مباراة النصر وسيراميكا كليوباترا ٢٤ ساعة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:56 م
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النصر وسيراميكا
النصر وسيراميكا
علي نبوي
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تلقى نادي سيراميكا كليوباترا إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتأجيل مباراة النصر التي كان من المزمع إقامتها يوم الاثنين المقبل بالجولة الثانية من مسابقة دوري الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة، لتقام يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2019. 


وتقرر إقامة المباراة في الثالثة عصر الثلاثاء على ملعب النصر، وذلك لكي يحصل الفريقان على قسط أكبر من الراحة بعد خوض مباريات الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر يوم الجمعة الماضي. 


ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب مسابقة دوري الدرجة الثانية في مجموعة القاهرة، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الداخلية في الجولة الأولى بهدفين دون رد.



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الكلمات المفتاحية

سيراميكا النصر الدوري المصري اخبار الرياضة اليوم

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