ضبط 2 طن ونصف خضروات مجمدة غير صالحة للاستخدام في الإسكندرية

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع غير الصالحة حفاظا على سلامة المواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط المدير المسئول عن إدارة ثلاجة لحفظ السلع الغذائية تابعة لإحدى شركات الصناعيات الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية أول لحيازته 2،560 طن "خضروات مجمدة".



وبالمعاينة تبين أن المصدر بدون مستندات، وخضروات مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.