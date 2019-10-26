"بيبسيكو": إنتاجنا بالكامل من البطاطس المزروعة في مصر

قال محمد الشلبايه رئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو، إن انتاج الشركة من البطاطس المصنعة يأتي بنسبة 100% من محصول البطاطس المزروعة في مصر.





وأكد "شلباية" خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر لاطلاق برنامج عايشين بخيرها بالتعاون مع وزارة الزراعة، إن بيبسيكو تسعي لرفع حجم استثمارتها في مصر خاصة إنها بلد 100 مليون فرصة.





وأوضح "شلباية"، إن برنامج عايشين بخيرها سيتم تنفيذ خلال ثلاث سنوات المقبلة في 5 مخافظات المنيا واسيوط والبحيرة وبني سويف وسيستفيد منه 390 الف مواطن.





من جانبها أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، إنها وقعت اتفاق مع القطاع الخاص، يهدف لتعزيز دورة في مجال التنمية المجتمعية من خلال تمكين المرأة وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.





واوضحت "التضامن"، ان الاتفاق الذي وقعتة لإطلاق برنامج" عايشين بخيرها" بالشراكة مع شركة بيبسيكو وهيئة كير مصر، سيوفر تمويلات بقيمة 3.7 مليون دولار سيتم إتاحتها للمزارعات المصريات للعمل علي تطوير قدرتهم الانتاجيه في مجال العمل الزراعي، وبالتالي رفع حجم إنتاج مصر من الغذاء والحد من انتشار الجوع.















