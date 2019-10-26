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عاجل.. زيادة عدد أندية دوري أبطال آسيا إلى 40 فريقا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:28 م
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دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا
وكالات
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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت إجراء تغييرات جديدة على كل من بطولتي دوري أبطال آسيا، وكأس آسيا للسيدات، وذلك خلال اجتماع مكتبه التنفيذي في مدينة دا نانغ الفيتنامية.


وأعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي التعديلات الجديدة المقررة فمن عام 2021، سوف يتم توسيع بطولة دوري أبطال آسيا لتضم 40 نادياً، إذ سيتم استحداث مجموعة إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب، وسيتم العمل على تعزيز مكانة البطولة التي تعتبر من ضمن أغنى بطولات الأندية القارية في العالم.


وأشار الاتحاد إلى أنه سيجرى توسيع البطولة دون عمل أي تغيير على المقاعد المخصصة لأفضل ستة اتحادات وطنية.


كذلك سيجرى توسيع بطولة كأس آسيا للسيدات اعتباراً من نسخة عام 2022، بحيث تضم 12 منتخباً، علماً بأن نسخة عام 2018 في الأردن شهدت مشاركة ثمانية منتخبات.


وقال الشيخ سلمان في رسالة إلى أعضاء المكتب التنفيذي: "كما تعرفون نحن دائماً نتطلع لتطوير كرة القدم النسائية في قارة آسيا، وذلك من خلال إطلاق مبادرات جديدة، وقد أثمر ذلك عن فوز منتخباتنا بألقاب كأس العالم النسائية بكافة الفئات العمرية".


وأضاف: "نحن كنا أول اتحاد قاري يضم في عضوية مكتبه التنفيذي خمس عضوات، وكان واحداً من بين عدد قليل من الاتحادات القارية التي تقوم بتعيين حكمات لإدارة مسابقات الرجال، وذلك في كأس الاتحاد الآسيوي".


وأوضح الشيخ سلمان: "بداية الدورة التجارية الجديدة، من خلال شراكتنا الحصرية مع شركة دي دي إم سي فورتيس، تعتبر الوقت الأمثل من أجل إطلاق عصر جديد لكرة القدم الآسيوية، وهذا سيكون عصراً للتميز وإشراك المزيد من الاتحادات الوطنية".
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كاس اسيا دوري ابطال آسيا اخبار الرياضة اليوم

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