تصوير "الملك لير" سرا بعد رحيل الفيشاوي

فى سرية تامة، قام المخرج مجدي الهوارى، بتصوير مسرحيته الجديدة «الملك لير» التى يقوم ببطولتها كل من النجم الكبير يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقى، نضال شافعى، وكوكبة كبيرة من النجوم، والسر فى هذا التصوير على الرغم من استمرار عروضها داخل مصر وخارجها، أن الهوارى شعر بالحزن الشديد لرحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، ولم يستطع تصويرها به، لذا قرر التصوير بفريق العمل الجديد، مع استمرار عروضها لفترة أخرى، وذلك للأمان، عكس كل العروض المسرحية الأخرى التى حينما يقرر صناعها تصويرها تليفزيونيا، يعنى هذا انتهاء عرضها على المسرح.



