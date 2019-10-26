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سيرين عبد النور: خلافى مع نادين نجيم "سوء تفاهم"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:19 م
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سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
العدد الورقي - آمال البنا
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سيرين عبد النور تعيش فترة راحة قصيرة فور انتهاء تصوير حلقات تجربتها الدرامية الجديدة «الديفا» التى تشارك بها للمرة الأولى عبر واحد من التطبيقات الإلكترونية الشهيرة وهو شاهد، وقالت إنها متحمسة جدا لأنها تجربة مختلفة تشارك فيها للمرة الأولى، ولا تشعر بالقلق تجاه عرض المسلسل على التطبيق فقط لأنه أصبح اتجاها عالميا وله جمهور فى مختلف دول العالم، ولديها نسب مشاهدة عالية.

كما أنها تثق تماما فى إدارة شبكة قنوات الإم بى سى وقراراتها لذلك لم تتردد فى قبول التجربة ودخول تحدٍ جديد بمشوارها الفنى.

وأضافت سيرين أنها قامت بالتحضير لهذا العمل بتغيير اللوك الخاص بها، ولجأت لتغيير لون شعرها ليتناسب مع الدور، وتدور أحداث المسلسل فى 8 حلقات كل حلقة منها لا تزيد على 10 دقائق تقريبا، وتروى من خلالها قصصاً حقيقية للنجوم خلف الكواليس، ومن المفترض أن تظهر سيرين بشخصيتها الحقيقية ضمن الأحداث.

وأكدت سيرين أنها ستقوم بالغناء فى أحداث العمل، وسجلت أغنية دويتو مع صلاح الكردى على أن تقدمها ضمن حلقات المسلسل وليست تتر العمل كما أشاع البعض.

ونفت سيرين أن يكون العمل عبارة عن برنامج اكتشاف مواهب كما ردد البعض فالمسلسل تدور أحداثه حول كواليس النجوم وما يحدث خلف الكاميرات من مواقف حقيقية.

ورغم انتهاء تصوير حلقات المسلسل قبل فترة إلا أن عمليات المونتاج الخاصة بالعمل هى السبب فى تأخير عرضه حتى يخرج بالصورة المناسبة خاصة أن العمل تجربة جديدة يجمع بين الدراما وبرامج الواقعية أيضا، ومن المقرر أن يظهر به أكثر من ضيف شرف ضمن حلقات المسلسل منهم كاريس بشار والسورى محمود نصر الذى شاركها بطولة مسلسل قناديل العشاق بسوريا.

وعن اشتعال الخلاف بينها وبين نادين نجيم بعد رفض الأخيرة التعليق على علاقتهما أثناء تواجدها بمهرجان الفضائيات العربية أكدت سيرين أنه حدث سوء تفاهم فى ردها وأنه لايوجد أى خلاف يجمعهما، وعلاقتهما تعتمد على الاحترام والود.
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