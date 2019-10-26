بفستان رمادي.. لقاء الخميسى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تهتم الفنانة لقاء الخميسي، على التواصل مع محبيها، ومشاركتهم صور من يومياتها الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت لقاء صورة جديدة لها، ظهرت فى الصورة وهى ترتدى فستان كط باللون الرمادى، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت مكياجا بالألوان الترابية فزادها ذلك جمالا، وحظيت الصورة على إعجابا كببرا من قبل متابعيها.



وفى سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي الدرامية مشاركتها فى مسلسل "أبواب الشك" وهو بطولة كل من "لقاء الخميسي، خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن ابو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.



يشار أن لقاء شاركت مؤخرًا فى مهرجان الجونة السينمائي بفيلم" الفارس والأميرة"، والفيلم يشارك فى بطولته بالأداء الصوتى كل من محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سميرغانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، مدحت صالح والفنانة لقاء الخميسى، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.



أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، حدثت في القرن السابع الميلادي، تدور أحداثه حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.





