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وائل كفوري على خطي عمرو دياب
السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:11 م
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العدد الورقي - دينا منير
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على خطى الثنائى الأشهر عمرو دياب ودينا الشربينى يسير الفنان اللبنانى وائل كفورى مع مواطنته جيسيكا عازار، فبعدما ظهر الثنائى كثيرًا فى العديد من المناسبات وحتى قبل انفصال كفورى عن طليقته إنجيلا بشارة، انتشرت الشائعات التى ربطت بينه وبين مذيعة الأخبار السابقة فى محطة «إم تى فى» جيسيكا عازار.
لاحظ المتابعون لوائل التناغم الملحوظ بين وائل وجيسيكا، أما قصتها مع كفورى فبدأت منذ سنوات وشبها كفورى على الإنستجرام بسلمى حايك فيما ردت عليه بأنه شبيه جورج كلونى، لكن الشائعات زادت بعدما رافقته فى أكثر من مناسبة، منها عيد ميلاد الإعلامى نيشان الذى أقامته نوال الزغبى، ومرافقتها له مع الإعلامية ريما نجيم إلى عيادة أحد الأطباء الباطنية، كما تواجدا سويا فى حفل عيد ميلاد الإعلامية ريما نجيم، إضافة إلى تبادلهما الغزل عبر «تويتر»، وأيضاً قيام وائل بنشر صورة له فى حوض السباحة خلال زيارته إلى دبى قبل أشهر، وعلّق عليها قائلاً: «استمتع بصيف دبى قبل الحفل، قبلاتى لجميع المعجبين، أتمنى لكم صيفاً سعيداً».. وأعادت جيسيكا عازار نشر الصورة وكتبت «الحياة بتلبق لك، استمتع بوقتك»، وأرفقت التعليق برمز قلب، كما كان له وجود قوى مؤخرا فى حفل عيد ميلاد وائل كفورى، ووقتها قيل إنه يستعد لإعلان زواجه من الإعلامية جيسيكا عازار لكن ذلك لم يحدث.
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