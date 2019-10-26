وائل كفوري على خطي عمرو دياب

على خطى الثنائى الأشهر عمرو دياب ودينا الشربينى يسير الفنان اللبنانى وائل كفورى مع مواطنته جيسيكا عازار، فبعدما ظهر الثنائى كثيرًا فى العديد من المناسبات وحتى قبل انفصال كفورى عن طليقته إنجيلا بشارة، انتشرت الشائعات التى ربطت بينه وبين مذيعة الأخبار السابقة فى محطة «إم تى فى» جيسيكا عازار.



