المصري "أبيض في أخضر" ضد بطل سيشل





فيما رأس الاجتماع الفني، المالاجاشي دودا نيرمبوافونجي مراقب المباراة، في حضور طاقم التحكيم الموريشيوسي بقيادة باتريس ميلازار والمساعد الأول سايلش جوبين والمساعد الثاني نواز روساي بالإضافة إلى الحكم الرابع جانيش شتوري.





واتفق الطرفان ان يرتدي المصري البورسعيدي، القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدي حارسه اللون الوردي، فيما سيرتدي فريق كوت دي أور اللون البرتقالي الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأسود، بينما سيرتدي طاقم التحكيم اللون الأصفر.



بطل سيشل يبلغ المصري بملعب المباراة



وكان فريق كوت دي أور بطل سيشل، أخطر منافسه المصري البورسعيدي، إقامة المباراة على ملعب لينيتيه، ضمن منافسات ذهاب الدور الملحق.





وتأهل المصري بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، للدور الملحق بعد الإطاحة بمنافسه ماليندي بطل زينجبار، بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا بدور ال32 من البطولة.





وعاد الفريق البورسعيدي، لسكة الإنتصارات المحلية عقب الفوز على إف سي مصر بهدفين دون رد بالجولة الخامسة، بعد هزيميتين متتاليتين بالجولتين الثالثة والرابعة، للدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة المصري وكوت دي أور



ويحل المصري البورسعيدي ضيفا على كوت دي أور بطل سيشل، في الثانية ظهرا غد الأحد، على ملعب لينيتيه بسيشل، في ذهاب دور ال32 الملحق للكونفدرالية الإفريقية.

انتهى منذ قليل المؤتمر الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري وفريق كوت دي أور بطل سيشل ضمن منافسات ذهاب دور ال32 المكرر لبطولة الكونفيدرالية.وحضر من الفريق البورسعيدي كل من ياسر سالم مدير الكرة و محمود جابر إداري الفريق و إبراهيم غانم مسئول المهمات وبحضور شريف الشيخ سكرتير السفارة المصرية بالعاصمة الكينية نيروبي.