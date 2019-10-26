القناة يستضيف السكة الحديد في التمهيدي الثالث لكأس مصر

يحل فريق السكة الحديد ضيفا علي نادي القناة في إطار الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر علي ملعب القناة القديم بالإسماعيليه اليوم السبت.



وتأجل لقاء بورفؤاد أمام منشية الشهداء علي ملعب بورفؤاد بسبب سوء الأحوال الجوية.



يذكر أن القناة خاض الجولة الأولي من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة الاثنين الماضي وتعادل سلبيا أمام النجوم علي ملعب القناة ويواجه الجولة الثانية المريخ علي ملعب المريخ



ويقود القناة جهاز فني مكون من : حمزة الجمل مدير فني، محمد حمص مدرب عام، ابراهيم ايكا مدرب، محمد نسيم مدرب حراس مرمى، محمد صادق مدير اداري، مرسي السيد مدير تنفيذي، جمال مطر اداري، بدر ابراهيم اداري، سمير عيد، د عمر حسن طبيب، د محمود سعيد طبيب، ايهاب السيد اصابات، محمد عبد القادر تدليك، وليد سلام تدليك



وصعد فريق السكة للدور الثالث بعد فوزه على فريق مركز شباب الظاهر بضربات الجزاء الترجيح ، والفوز على فريق حلوان العام بثلاثة اهداف مقابل هدف سجل الأهداف مصطفى جعفر هدفين وفوزي الكاشف هدف ٠



الجدير بالذكر أن السكة خاض مباراتين في الدوري فاز في الجولة الأولى من دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة على فريق طوخ بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل الأهداف مصطفى جعفر هدفين ومحمد عبد الرحيم ريعو هدف ثم تلقى الهزيمة في الجولة الثانية أمام فريق بطا بهدفين نظيفين ٠



يقود فريق السكة جهاز فني يضم جمعة مشهور مدير فني، كمال اليمني مدرب عام، أحمد صوابى مدرب، إيهاب بتيا مدرب مساعد، محمد السيد مدرب حراس مرمى، محمد عبد العال طيب، وليد نصار اخصائي علاج طبيعي، حسين إبراهيم مدلك، محمد نافع ونبيل كمال، عضوى مجلس الإدارة مشرفين على الكورة٠