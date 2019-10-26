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"المصرية للاتصالات" و"لافيستا للتطوير العقاري" توقعان بروتوكول تعاون لتقديم خدمات Triple Play

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:01 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة لافيستا للتطوير العقاريبروتوكول تعاون لتقديم خدماتFTTH (كابلات الفايبر إلى المنزل) وخدمات  الـ Triple Play (التليفون – الانترنت-IPTV) وأحدث خدمات الاتصالات المتكاملة داخل المشروعات المملوكة لشركة لافيستا.

قام بتوقيع البروتوكول، المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس محمد هادي العضو المنتدب لشركة لافيستا للتطوير العقاري

وتعد هذه الاتفاقية بمثابة نقطة الانطلاق بين الجانبين نحو تحالف استراتيجي لتطوير البنية التحتية لمشروعات شركة لافيستا بما يؤهلها لاستقبال أحدث التقنيات الرقمية وكافة تطبيقات المدن الذكية، حيث يهدفالتعاون إلى تقديم باقة متنوعة من الخدمات المتطورة المتكاملة داخل جميع الوحدات السكنية والتجارية إلى جانب توفير خدمات الانترنت بأقصى سرعة ممكنة وبجودة غير مسبوقة في باقة موحدة اعتمادًا على كابلات الألياف الضوئية.

وتابع المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة لافيستا للتطوير العقاري باعتبارها احدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري. والذي يعكس مدى ثقة المؤسسات والشركات في امكانيات وقدرات المصرية للاتصالات وما تتمتع به من خبراتفي تقديم خدماتوحلول الاتصالات بأعلى جودة ممكنة لعملائها، وقد ساهم ما شهدته الشركة مؤخرا من طفرة فيشبكاتها والخدمات والحلول التي تقدمها بشكل كبير في تمكين الشركة من تقديم خدمات الاتصالات الثلاثية (الصوت-البيانات-المحتوى المرئي) والرباعية (الصوت –البيانات–المحتوىالمرئي– المحمول) 
أيضا، مستمرون في خطط التطوير والتحديث لتقديم أفضل الخدمات لعملائنابأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتحقيق تطلعاتهم، ونتطلع عبر هذه الشراكة الاستراتيجية لإحداث علامة فارقة لخدمات الاتصالات داخل قطاع التطوير العقاري".

من جانبه علق محمد هادي العضو المنتدب لشركة لافيستا للتطوير العقاري قائلاً: "تضع شركة لافيستا في مقدمة أولوياتها ضرورة توفير كل ما هو جديد ومبدع لعملائها في كافة المشروعات السكنية والسياحية التي تقوم بتنفيذها الشركة، بهدف توفير تجربة متميزة ومتكاملة وتقديم تصميمات هندسية قائمة على الابداع والابتكار في مشروعاتها مع الأخذ في الاعتبار توفير أسلوب الحياة العصري الذي نسعى إليه دائما، وذلك بما يتماشى مع متطلبات عملائنا واحتياجاتهم، ومن ثم جاء اختيارنا للتعاون مع المصرية للاتصالات الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكون الشريك التكنولوجي في مشروعاتنا لتوفير أحدث خدمات وحلول الاتصالات وتحقيق إضافة حقيقية لمشروعاتنا بما يتماشى مع رؤية الشركة في توفير مشروعات عقارية وفق أفضل التقنيات الحالية والمستقبلية".




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