تريزيجيه والمحمدي في اختبار صعب أمام مانشستر سيتي





وتنتظر الجماهير المصرية مشاركة الثنائي الدولي أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا في لقاء اليوم أمام مانشستر سيتي في معقل الاتحاد.





ويسعي أستون فيلا الحصول على نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي رغم أن المهمة لن تكن سهلة على رفقاء المحمدي وتريزيجيه.





على الجانب الآخر يدخل مانشستر سيتي متسلحاً بعامل الأرض والجمهور بحثاُ عن انتصار جديد لمواصلة الصراع على المنافسة مبكراً على صدارة الدوري مع ليفربول.





وكانت جماهير استون فيلا قد طالبت الجهاز الفني للفريق بضرورة مشاركة تريزيجيه في التشكيلة الأساسية أمام استون فيلا بعد تألقه في المباريات الماضية.





جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون ليفربول 25 نقطة

ليستر سيتي 20 نقطة

مانشستر سيتي 19 نقطة

تشيلسي 17 نقطة

أرسنال 15 نقطة

كريستال بالاس 14 نقطة

توتنهام هوتسيبير 12 نقطة

بيرنلي 12 نقطة

شيفيليد يونايتد 12 نقطة

بورنموث 12 نقطة

ويست هام 12 نقطة

استون فيلا 11 نقطة

وولفرهامبتون 11 نقطة

مانشستر يونايتد 10 نقاط

إيفرتون 10 نقاط

برايتون 9 نقاط

نيوكاسل يونايتد 8 نقاط

ساوثهامبتون 8 نقاط

نورويتش سيتى 7 نقاط

واتفورد 4 نقاط



5 مباريات يوم السبت بالدوري الإنجليزي

مانشسر سيتي يستضيف أستون فيلا

برايتون يستضيف إيفرتون

واتفورد يستضيف بورنموث

ويست هام يستضيف شيفيلد يونايتد

بيرنلي يستضيف تشيلسي

بينما يقام يوم الأحد 4 مباريات وهم

نيوكاسل يونايتد يستضيف وولفرهامبتون

أرسنال يستضيف كريستال بالاس

ليفربول يستضيف توتنهام هوتسيبير

نورويتش سيتى يستضيف مانشستر يونايتد



يستقبل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم نظيره فريق أستون فيلا على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.