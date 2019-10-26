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10 قتلى حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في اليابان

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:19 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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قالت محطة (إن.اتش.كيه) الإذاعية العامة إن حصيلة قتلى الامطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات طينية في شرق اليابان وصلت الى عشرة اليوم السبت وفقد ثلاثة آخرون.

وجاءت الانهيارات الأرضية في المناطق التي تغمرها المياه في محافظتي تشيبا وفوكوشيما يوم الجمعة، في شرق وشمال شرق اليابان، والتي غمرتها العواصف الممطرة الثالثة في ستة أسابيع. في بعض الأماكن، هطل المطر لمدة شهر بسبب نظام الضغط المنخفض في نصف يوم.

وتم إصدار أوامر الإخلاء والاستشارات على طول الممر الشمالي الذي أصاب بالفعل إعصاران منذ الشهر الماضي. وتلقت مدينة أوشيكو في تشيبا 283.5 ملم (11 بوصة) من الأمطار على مدى 12 ساعة.

وعلى الرغم من أن العاصفة قد غادرت اليابان بحلول اليوم السبت، إلا أن المئات من السكان ما زالوا في مراكز الإخلاء وظلت بعض خدمات السكك الحديدية والحافلات معلقة.

وقالت هيئة الإذاعة العامة: "إن الأمطار الغزيرة أجبرت الأنهار على إغلاق بعض الطرق وأن حوالي 4700 أسرة ما زالت بدون مياه في تشيبا".

وعقد رئيس الوزراء شينزو آبي اجتماعًا لفرقة العمل المعنية بالكوارث اليوم السبت، طالبًا ببذل أقصى الجهود في أعمال الإنقاذ والإغاثة وتقييم الأضرار.

وحذرت السلطات من فرصة حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية والفيضانات، وخاصة في المناطق التي ضربتها السدود التي لم يتم إصلاحها بعد بعد أن ضرب إعصار هاجيبس وسط وشرق اليابان بأمطار غزيرة ورياح شديدة.

وقد تسبب هذا الإعصار في مقتل 88 شخصًا على الأقل، ولا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين وأصيب أكثر من 300 شخص، وفقًا لما ذكرته هيئة الصحة الوطنية.
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الكلمات المفتاحية

ضحايا الامطار اليابان 10 قتلى

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