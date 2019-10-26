سوريا: سقوط قتلى في اشتباكات بين النظام وداعش بريف حمص

أعلن المرصد السوري، اليوم السبت، اندلاع اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين عناصر من تنظيم داعش من جهة وقوات النظام السوري من جهة أخرى أمس الجمعة، في "بادية السخنة" بريف حمص الشرقي، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع قتلى وجرحى من كلا الطرفين.

وأكد المرصد السوري في 9 أكتوبر، أن عمليات تنظيم داعش لا تزال مستمرة في البادية السورية، في إطار نشاطه المتصاعد ضد قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية.

وقد رصد المرصد هجوم نفذه عناصر التنظيم على مواقع ورتل تابع لقوات النظام شمال مدينة السخنة في بادية حمص، حيث جرت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، نصب خلالها التنظيم كمائن وفجر عبوات وألغام بالرتل، كما شارك طيران النظام الحربي بصد الهجوم.

وأكد المرصد وقوع خسائر بشرية جراء الاشتباكات والكمائن والقصف، حيث قتل ما لا يقل عن 12 عنصراً من قوات النظام والفصائل الموالية لها، كما قتل 3 من عناصر تنظيم داعش.