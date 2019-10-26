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سوريا: سقوط قتلى في اشتباكات بين النظام وداعش بريف حمص

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:07 ص
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قوات النظام السوري
قوات النظام السوري
وكالات
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أعلن المرصد السوري، اليوم السبت، اندلاع اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين عناصر من تنظيم داعش من جهة وقوات النظام السوري من جهة أخرى أمس الجمعة، في "بادية السخنة" بريف حمص الشرقي، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع قتلى وجرحى من كلا الطرفين.

 

وأكد المرصد السوري في 9 أكتوبر، أن عمليات تنظيم داعش لا تزال مستمرة في البادية السورية، في إطار نشاطه المتصاعد ضد قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية.

 

وقد رصد المرصد هجوم نفذه عناصر التنظيم على مواقع ورتل تابع لقوات النظام شمال مدينة السخنة في بادية حمص، حيث جرت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، نصب خلالها التنظيم كمائن وفجر عبوات وألغام بالرتل، كما شارك طيران النظام الحربي بصد الهجوم.

 

وأكد المرصد وقوع خسائر بشرية جراء الاشتباكات والكمائن والقصف، حيث قتل ما لا يقل عن 12 عنصراً من قوات النظام والفصائل الموالية لها، كما قتل 3 من عناصر تنظيم داعش.

وانتشرت وحدات من الجيش السوري في مدينة منبج بالشمال، بالتزامن مع استمرار انسحاب قوات التحالف من المدينة، فيما أعلن عن مقتل جندي تركي في القصف على مدينة منبج بحسب "فرانس برس".

 

وأذاع التلفزيون لقطات لمجموعات قال إنهم من سكان منبج يحتفلون بقدوم القوات النظامية.

 

وأمس الاثنين، أعلنت الفصائل السورية الموالية لتركيا، أنها بدأت معركة منبج في سوريا. وقالت في بيان على صفحتها على تليغرام، إنها "انطلقت لفتح محور جديد بهدف تحرير مدينة منبج ومحيطها من قوات سوريا الديمقراطية ضمن العملية العسكرية التركية" في شمال سوريا، التي انطلقت الأربعاء الماضي.

 


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الكلمات المفتاحية

سوريا سقوط قتلى النظام وداعش بريف حمص اشتباكات

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