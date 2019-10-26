روسيا تكشف حقيقة وقوع اشتباكات بين قوات الأسد والجيش التركي

كشفت وزارة الدفاع الروسية، حقيقة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن وقوع اشتباكات في محافظة الحسكة السورية بين القوات الحكومية وقوات تابعة لتركيا.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء "سبوتنيك"، قال "المركز الروسي للمصالحة" في سوريا، في بيان أمس الجمعة، "تقارير بعض وسائل الإعلام عن تفاقم الوضع واشتباكات بين القوات الحكومية وتشكيلات تابعة لتركيا في منطقة تل-تمر بمحافظة الحسكة ليست صحيحة".

وقد وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي، مذكرة تفاهم من 10 نقاط عقب 6 ساعات من المفاوضات، حيث عبر بوتين عن رضاه واصفاً المفاوضات بأنها "مهمة جداً إن لم تكن بالغة الأهمية لإنهاء وضع متوتر جداً على الحدود السورية التركية".

وبموجب الاتفاق الشرطة العسكرية الروسية ستشرع مع قوات حرس الحدود السورية، بتسهيل إخراج وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، وينبغي الانتهاء من ذلك خلال 150 ساعة.