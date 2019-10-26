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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الغزيرة في اليابان إلى 10 وفقدان 4

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:45 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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لقى ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم وفقد أربعة آخرون يوم الجمعة بسبب الأمطار الغزيرة فى محافظتى تشيبا وفوكوشيما في اليابان، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الوطنية NHK اليوم السبت.

قُتل ثلاثة أشخاص نتيجة الانهيارات الأرضية، وانجرف اثنان خلال غمر الأنهار، ووجد ثلاثة آخرون في سيارات غارقة، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام.

وأمر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إدارة الكوارث في البلاد بضرورة عمل كل شيء من أجل إنقاذ حياة الناس.

وقال "آبي"، كما نقلت عنه صفحة مكتبه على "فيسبوك": "لقد عقدت للتو الاجتماع الثاني عشر لمقر الاستجابة لحالات الطوارئ للإعصار رقم 19 لعام 2019، حيث أصدرت تعليمات إلى جميع الوزارات والوكالات باليقظة أثناء تنفيذ تدابير الاستجابة".

وأضافت الصفحة: "سنعمل على تزويد الجمهور بمعلومات دقيقة، ومن خلال الجهود المشتركة للشرطة وموظفي الإطفاء وخفر السواحل الياباني وقوات الدفاع الذاتي، سنكون مستعدين تمامًا لتنفيذ تدابير الطوارئ استجابةً للكوارث".

تم إجبار أكثر من 3 آلاف راكب على قضاء الليلة في مطار ناريتا الدولي في طوكيو بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في إلغاء الرحلات وتأخيرها، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية NHK.

وقامت شركة إدارة المطارات بتوزيع البطانيات والطعام على الناس. في صباح اليوم السبت، تحسن الطقس واستؤنفت الرحلات الجوية.

يوم الجمعة، سجلت شيبا ما يعادل أمطار شهر واحد في نصف يوم فقط. فيضان 13 نهراً، تم التوصية بإجلاء نحو 50 ألف شخص. تم الإبلاغ عن العديد من الانهيارات الأرضية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن الانهيارات الأرضية اجتاحت المناطق التي غمرتها المياه في مقاطعتي تشيبا وفوكوشيما بشرق وشمال شرق البلاد.وغمرت المياه المناطق في ثالث عاصفة ممطرة تتعرض لها خلال ستة أسابيع وهطلت في بعض الأماكن، خلال 12 ساعة، كميات من الأمطار مماثلة لما يسقط في شهر.

ووفقًا لوكالة رويترز، صدرت أوامر إجلاء ونصائح للسكان بامتداد قسم كبير من الممر الشمالي الذي تعرض بالفعل لضربات إعصارين منذ الشهر الماضي. وبلغ منسوب الأمطار التي هطلت على مدينة أوشيكو في تشيبا 283.5 ملليمتر على مدار 12 ساعة.

وحذرت السلطات من احتمال حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية والفيضانات.

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