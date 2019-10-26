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"السكة الحديد" تعلن تأخيرات القطارات في جميع الخطوط اليوم

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:53 ص
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قطارات - صورة أرشيفية
قطارات - صورة أرشيفية
كرستينا عياد
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اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم السبت على بعض خطوط الهيئة، وذلك بالتزامن مع سوء حالة الطقس وإعلان حالة الطوارئ في كافة القطاعات بوزارة النقل.

سبب تأخيرات القطارات
واوضحت الهيئة ان سبب هذه التأخيرات يعود إلى اعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير

معدلات التأخيرات
وأضافت ان هذه التأخيرات تشمل:
أولًا:  خط "القاهرة -  الإسكندرية"، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:
منطقة القاهرة  أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط  بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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