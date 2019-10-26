عاجل.. أول تعليق لـ مي كساب بعد وضع مولودها الثالث "نوح"

يذكر أن مى كساب تزوجت من أوكا فى شهر أغسطس عام ٢٠١٥، ورزقت منه بابنتيها فريدة، وداليدا.

وفى سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنانة مى كساب السينمائية، مشاركتها فى فيلم "الطيب والشرس واللعوب" الذى يعرض حاليا بالسينمات، والفيلم بطولة كلا من أحمد فتحى، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، وغيرهم، والفيلم سيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعون خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين، فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.

كما تنتظر مي كساب عرض مسلسلها الجديد "اللعبة" خلال الأيام القادمة، والمسلسل بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود، ومن إخراج معتز التونى.