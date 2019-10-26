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عاجل.. أول تعليق لـ مي كساب بعد وضع مولودها الثالث "نوح"
السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:29 ص
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الفجر الفني
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أعربت الفنانة مي كساب، عن سعادتها بوضع مولودها الثالث نوح، موجهة الشكر لكل دعا لها، داعية الله أن يرزق كل مشتاق.
ونشرت "كساب" عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" صورة للغرفة التي وضعته بها، معلقة عليها قائلة: "الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه #نوح_محمد_صلاح_الشريف وصل بالسلامة شكرا لكل حد دعالي ربنا يرزق كل مشتاق".
يذكر أن مى كساب تزوجت من أوكا فى شهر أغسطس عام ٢٠١٥، ورزقت منه بابنتيها فريدة، وداليدا.
وفى سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنانة مى كساب السينمائية، مشاركتها فى فيلم "الطيب والشرس واللعوب" الذى يعرض حاليا بالسينمات، والفيلم بطولة كلا من أحمد فتحى، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، وغيرهم، والفيلم سيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.
وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعون خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين، فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.
كما تنتظر مي كساب عرض مسلسلها الجديد "اللعبة" خلال الأيام القادمة، والمسلسل بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود، ومن إخراج معتز التونى.
وفى سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنانة مى كساب السينمائية، مشاركتها فى فيلم "الطيب والشرس واللعوب" الذى يعرض حاليا بالسينمات، والفيلم بطولة كلا من أحمد فتحى، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، وغيرهم، والفيلم سيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.
وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعون خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين، فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.
كما تنتظر مي كساب عرض مسلسلها الجديد "اللعبة" خلال الأيام القادمة، والمسلسل بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود، ومن إخراج معتز التونى.
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