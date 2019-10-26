موعد مباراة الأهلي والحزم اليوم السبت 26 أكتوبر والقنوات الناقله لها

يخوض فريق أهلي جدة مباراة قوية أمام فريق الحزم اليوم السبت الموافق 26 - 10- 2019 في إطار منافسات الجولة الثامنة من مبارايات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي على أرضية ملعب الحزم





موعد مباراة الأهلي "السعودي" والحزم





تقام مباراة الأهلي والحزم في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية والخامسة وعشر دقائق بتوقيت مصر، وتذاغ المباراة على قناة KSASPORT HD1 الناقلة لجميع منافسات الدوري السعودي.





المواجهة الأولى لجروس بعد العودة





وتعد مباراة اليوم هي الأولى في الموسم الحالي للمدير الفني الجديد للنادي الأهلي السويسري كريستيان جروس قاد الزمالك المصري الموسم الماضي.





تاريج الموجهات بين الأهلي والجزم





يذكر أن فريق الأهلي قد واجه الحزم 8 مرات في بطولة دوري المحترفين السعودي، واستطاع أبناء جدة أن ينتصروا في 6 مواجهات في حين حسم التعادل نتيجة اللقاءين المتبقيين.





ترتيب الفريقين في جدول الترتيب





يحتل الأهلي قبل مباراة اليوم المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي، بعدما حصد 14 نقطة جمعها من 7 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراتين، وخسارة مباراة واحدة، حيث سجل لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف.





بينما يدخل الحزم المباراة وهو في المركز السابع بترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، ويأمل تحقيق 3 نقاط تدفعه للأمام في جدول الترتيب، بعدما خاض حتى الآن 7 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 8 أهداف، واهتزت شباكه 9 مرات.











