فريق موسيقي شهيرة يجني مليون مشترك خلال 3 ساعات!

نجح فريق البوب الموسيقي BTS من كوريا الجنوبية في جني مليون مشترك خلال 3 ساعات و31 دقيقة على أحد المواقع الترفيهية وتطبيقات الأندرويد، وذلك تقديرا لمقطع فيديو قصير استغرق دقيقة واحدة.

وأظهر الفيديو رقصة حيوية قدمها الشباب وهم يمدون أيدهم في الغسق نحو مغرب الشمس.

موسوعة جينيس

وأدرجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية التي أدرجت أسماءهم على قائمتها مرتين.

رقم قياسي جديد

وقالت صحيفة Billboard إن الفرقة الموسيقية حطمت رقما قياسيا بعد أن صورت فيديو مع المطربة، هلسي، التي قدمت أغنية Boy With Luv وصار الفيديو أكثر الفيديوهات مشاهدة على يوتيوب خلال 24 ساعة .





نبذة عن الفريق

يذكر أن فريق BTS تأسس عام 2013. وتحول بعد بضعة أعوام إلى أسطورة حقيقية في كوريا الجنوبية وخارجها.