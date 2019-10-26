برشلونة يسعى للتعاقد مع ثنائي برازيلي

يسعى فريق برشلونة الإسباني للتعاقد مع ثنائي برازيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق خاصة في الجانب الهجومي بعد كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعبين في الفترة الأخيرة.







وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن برشلونة يتابع رودريجو كايو مدافع فريق فلامنجو البرازيلي بعد المستوى الذي يقدمه اللاعب في كأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي.





وأيضاً يرغب البارسا في ضم إيفرتون سواريس جناح فريق جريميو البرازيلي والذي قاد المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا الماضية لتحقيق اللقب بعد اعتماد تيتي مدرب المنتخب عليه بشكل أساسي.





وحضر رامون بلانيز عضو اللجنة الفنية في برشلونة المباراة التي جمعت بين فلامنجو وجريميو في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس والتي انتهت بفوز فلامنجو بنتيجة خمسة أهداف نظيفة.





وأبدى فالفيردي إلى إدارة فريق البارسا ضرورة تدعيم الفريق بمدافع بعد تقدم جيرارد بيكيه في العمر وكثرة إصابات الفرنسي صامويل أومتيتي.