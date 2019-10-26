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مفاجأة.. 60 مليون يورو يفصلون نيمار عن الرحيل من باريس سان جيرمان

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:46 ص
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نيمار
نيمار
أحمد عصام
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أصبح اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يمكنه الرحيل من الفريق بعد قضاء 3 مواسم في حديقة الأمراء مع نادي العاصمة الفرنسية باريس.


وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "لو باريزيان"، إن نيمار يمكنه الاستفادة من لوائح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والتي تنص على أن اللاعبين الذين قضوا 3 سنوات أو 3 مواسم مع فريق وحيد يستطيعون الرحيل مع دفع بعض التعويضات المالية.


وتبلغ قيمة التعويضات التي سيدفعها نيمار من أجل الرحيل عن باريس سان جيرمان مبلغ قيمته 60 مليون يورو فقط، وهذا ما قد يسهل رحيله عن الفريق الباريسي في الصيف المقبل.


وأوضحت الصحيفة إلى أن فسخ عقد نيمار من طرف واحد في المواسم الماضية كانت تبلغ 170 مليون يورو مما صعب عودته إلى فريق برشلونة الإسباني في بداية الموسم الحالي.


ورحل نيمار عن صفوف برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية لموسم 2017 بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع البارسا مُنضما إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.


يذكر أن نيمار قد تعرض لإصابة قوية منذ فترة مع المنتخب البرازيلي خلال التوقف ويغيب عن مباريات باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة بسبب تلك الاصابة.
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الكلمات المفتاحية

نيمار منتخب البرازيل برشلونة باريس سان جيرمان

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