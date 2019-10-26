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"حبيبي يا ليل" للمطرب أبو تقترب من 14 مليون مشاهدة (فيديو)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:30 ص
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بوابة الفجر
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تجاوزت مشاهدات أغنية "حبيبي يا ليل" للمطرب أبو، مشاهدات قياسية منذ طرحها في 21 أكتوبر الجاري.

وطرح أبو، الأغنية من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي أغنية حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 13,683,391 مشاهدة.

تعليقات إيجابية من الجمهور
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية "حبيبي يا ليل"، وعبر النشطاء عن إعجابهم الشديد بالأغنية، ومكان تصويرها، الذي وصفوه بالجديد والمبتكر، وجاءت التعليقات إيجابية حول ألحان وأداء المطرب أبو.

أغنية "حبيبي يا ليل" من ألحان وأداء المطرب أبو، والتوزيع الموسيقى لروبرت كمال، والفيديو كليب من إخراج مريم أبو عوف، والأغنية والفيديو كليب من إنتاج شركة "غاما ميوزيك" للإنتاج الفني، وهو التعاون الثاني بين الشركة وأبو.

تصوير الفيديو كليب بأكاديمية الفنون
تم تصوير مشاهد فيديو كليب أغنية "حبيبي يا ليل"، في أكاديمية الفنون بالهرم، داخل قاعة الموسيقار الراحل سيد درويش، بمشاركة الفنانة تارا عماد، وشارك في الفيديو كليب مجموعة من أطفال المعهد العالي للباليه، واستغرقت مدة تصوير الفيديو كليب يومين، بحسب تصريح للفنان أبو.
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