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موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي اليوم السبت 26/10/2019 في الدوري الإنجليزي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:48 ص
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تشيلسي
تشيلسي
حسام مجدي
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يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي بيرنلي اليوم السبت 26 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي والقنوات الناقلة
وستلعب مباراة تشيلسي وبيرنلي اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهره بينما ستلعب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب تورف مور.

 القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبيرنلي  
وستذاع مباراة تشيلسي وبيرنلي اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD2" بتعليق على محمد على. ترتيب الفريقين بالدوري الإنجليزي ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

 بينما يتواجد نادي بيرنلي في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري
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