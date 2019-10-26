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صفقة الأهلي المحتملة.. ماذا قدم كهربا قبل العودة من جديد لأحضان المنتخب ؟

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:26 ص
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محمود كهربا
محمود كهربا
محمد جمال
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عاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي للمنتخب الوطني خلال المعسكر القادم، في نوفمبر والذي سيخوض فيه منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري اولي المباريات الرسمية.

 

أرقام محمود كهربا قبل العودة لمنتخب مصر

 

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية (الكاميرون ٢٠٢١).

 

وكان محمود كهربا قد رحل عن نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، لفريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

 

ماذا قدم محمود عبد المنعم كهربا بالدوري البرتغالي

 

شارك كهربا مع ناديه البرتغالي في 4 مباريات ببطولة الدوري البرتغالي أمام ريو أڤي لمدة 43 دقيقة في اللقاء الذي خسره أفيس بخماسية مقابل هدف ثم المشاركة لمدة 18 دقيقة أمام فريق فاماليكاو ثم المشاركة لمدة 15 دقيقة أمام جيماريس ثم لمدة 45 دقيقة أمام فريق تونديلا البرتغالي.

 

وسجل كهربا هدف وحيد خلال 4 مباريات شارك خلالهم مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي كان أمام فريق فاماليكو.

 

ماذا قدم محمود كهربا مع منتخب مصر

 

ولدى محمود عبد المنعم كهربا 25 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالهم 3 أهداف وكان أبرز أهدافه في مرمي منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 والتى أقيمت بالجابون ضمن مباريات دور ال 8.

 

حسام البدري يعلن عن 6 لاعبين محترفين إستعداداً لكينيا وجزر القمر

 

وأعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر منتخب مصر المقبل في نوفمبر القادم.

 

وضمن القائمة ٦ لاعبين هم:

 

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )

محمد النني (بشكتاش التركي)

أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي)

محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي )

محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

 

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن محمود عبد المنعم كهربا اقترب بشدة من الانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

 

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