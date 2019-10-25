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هيئة التنمية الصناعية توقع بروتوكول تعاون مع اكاديمية البحث العلمي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:39 م
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جانب من توقيع البرتكول
جانب من توقيع البرتكول
الفجر الاقتصادي
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وقع المهندس مجدي غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمى بروتوكول تعاون للربط بين البحث العلمي والصناعة وذلك على هامش افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزير التعليم العالي والبحث العلمى ووزير الشباب والرياضة

 

 ومن جانبة، صرح مجدي غازى أن البروتوكول يأتى انطلاقا من دور الهيئة في وضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها، وذلك لتفعيل االاستفادة من نتائج البحوث والمشروعات العلمية لتلبية احتياجات الصناعة

 

وقال" غازي"  إن البروتوكول يهدف الى تحديد أولويات البحث العلمي وخطط الابحاث المستقبلية بالتنسيق التام بين الطرفين لخدمة الصناعة من خلال إعداد الدراسات القطاعية والجغرافية ودراسة الميزان التجاري وغيرها وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة.


وأضاف أنه  يهدف التعاون الى تحديد المشروعات الصناعية التي تقوم بإنتاج منتج مبتكر لم يسبق إنتاجه في القطر المصري او التي من شأنها أن تؤدي الي تقليل الواردات او زيادة الصادرات او تقليل البصمة الكربونية للعمل على منحها حوافز خاصة، فضلا عن تجميع بيانات حول التحديات الصناعية في الصناعات المختلفة والتي تحول دون وصول المنتج المصري الي الجودة المطلوبة او القدرة على المنافسة او زيادة المكون المحلي، موضحا ان البروتوكول يهدف ايضا الى تسويق مخرجات البحث العلمي للمجتمع الصناعي عن طريق ورش العمل والندوات الدعائية المختلفة .

وأشار غازي إلى أن البروتوكول ايضا  يعمل على توفير الموارد المالية عن طريق التعاون مع البنوك والجهات المانحة لتمويل وصول الابتكارات العلمية الي النماذج الاولية والنماذج الصناعية في صورة منح او قروض طويلة الأجل، وتنظيم لقاءات دائمة بين المصنعين في القطاعات الصناعية المختلفة والباحثين لتبادل المعلومات والخبرات وللوقوف علي اخر المستجدات في كلا الجانبين الصناعي والبحث العلمي.


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الكلمات المفتاحية

وزارة الصناعة هيئة تنمية الصناعية هيئة التنمية الصناعية والبحث العلمي البحث العلمي

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