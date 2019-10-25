"أديب" يعرض تسريب صوتي لـ تركي آل الشيخ على الهواء

قال الإعلامي عمرو أديب، إن موسم الرياض حقق 80% من االمستهدف خلال 10 أيام، على الرغم من أن مدته شهرين، لافتًا إلى أن هناك 22 ألف متفرج هندي وباكستاني حضروا حفل بموسم الرياض سويا، معلقا: "شيىء عظيم، الرياض تجمع العقول والقلوب".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الإقبال على موسم الرياض منقطع النظير، حيث تضمن موسم الرياض فعاليات كثيرة منها الألعاب النارية، واصفا الموسم بـ الكرنفال العالمي.



وعرض "أديب"، رسالة صوتية للمستشار تركي آل الشيخ من داخل جروب هيئة الترفية، يشكر فيه جميع العاملين في موسم الرياض على مجهوداتهم، معلقا: "ده تسريب صوتي قدرت أحصل عليه بطريقة أو بأخرى من داخل جروب هيئة الترفية".

