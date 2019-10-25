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"التنمية المحلية": غداً إجازة للمدارس لمراجعة الحالة الإنشائية لها

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:45 م
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خالد قاسم
خالد قاسم
داليا الحسين
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قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك متابعة لحالة الطقس السيء من قبل وزير التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظين من خلال خرف عمليات، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار على مناطق مدينة نصر والمعادي، بينما محافظة الجيزة بها أمطار على منطقة 6 أكتوبر والشيخ زايد، في حين أن محافظة الإسكندرية بها أمطار غزيرة.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء DMC " المذاع على قناة " DMC"، مساء الجمعة أن محافظة البحيرة مستقرة وبها انخفاض بسيط في درجات الحرارة، لافتا إلى أنه يوجد حالة صعق كهربائي لطفل في البحيرة وهو بحالة جيدة الآن.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية:" محافظة مطروح بها أمطار غزيرة، وتم الدفع بسيارات شفط المياه للتعامل مع الأمطار، بينما محافظة المنوفية بها أمطار متوسطة ولكن حالتها مستقرة وبها انخفاض بسيط في درجات الحرارة، ومحافظة كفر الشيخ مستقرة ".

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: المحافظ أخد قرار بأن غدًا إجازة للمدارس لمراجعة الحالة الإنشائية لها".
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الكلمات المفتاحية

حالة طقس سيء التنمية المحلية

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