Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتائج مباريات اليوم الجمعة 25 / 10 / 2019.. حفلة تهديفية إنجليزية بين ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:39 م
Advertisements
ليستر سيتي ضد ساوثهامتون
ليستر سيتي ضد ساوثهامتون
حسن شحاتة
Advertisements

نتائج مباريات اليوم، حيث أقيمت العديد من المباريات اليوم الجمعة الموافق 25 / 10 / 2019، وشهدت حفلة تهديفية في مباراة ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، نتيجة ساحقة لنادي العين في الدوري الإماراتي، لذلك نعرض لكم نتائج مباريات اليوم في السطور التالية.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

نتائج مباريات اليوم في الإنجليزي "الجولة العاشرة"
ساوثهامبتون x ليستر سيتي، شهدت المباراة فوز ثعالب ليستر بنتيجة 9 / 0، في نتيجة قاسية على أصحاب الأرض أنقض من خلالها ليستر المركز الثاني مؤقتًا بالدوري.

ملخص مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة العاشرة"
فياريال x ديبورتيفو ألافيس، حقق فياريال فوزًا ساحقًا بنتيجة 4-1 على ضيفه ألافيس.

ملخص مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة التاسعة"
ماينز x كولن، ضرب ماينز ضيفه كولن بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في افتتاح الجولة التاسعة من البوندزليجا.

ملخص مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة التاسعة"
هيلاس فيرونا x ساسولو، قهر ساسولو مضيفه فيرونا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في افتتاح الجولة التاسعة من الكالتشيو.

ملخص مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ11"
نانت x موناكو، خطف موناكو فوزًا صعبًا من مضيفه نانت بهدف نظيف سجله وسام بن يدر في الدقيقة 22 من زمن المباراة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في افتتاح الجولة الـ11 من بطولة الدوري.

أهم مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الثامنة"
الفيحاء x الفتح، أنتهت المباراة بنتيجة 3-1 لصالح الفيحاء على أرضهم ووسط جماهيرهم.

ضمك x الرائد، خطف الرائد فوزًا صعبًا من ضمك الصاعد حديثًا بهدف نظيف سجله المغربي محمد فوزير في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

أهم مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الخامسة"
الفجيرة x العين، سحق العين مضيفه الفجيرة بنتيجة 7-1 في أكبر انتصارات الجولة حتى الآن.

بني ياس x خورفكان، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة الفريقين التي جمعت بينهما مساء اليوم.

النصر الإماراتي x شباب أهلي دبي، حقق النصر فوزًا صعبًا على ضيفه شباب الأهلي بهدف نظيف سجله الفارو نيجيريدو في الدقيقة 60 من زمن المباراة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتائج مباريات اليوم الجمعة نتائج مباريات اليوم ليستر سيتي ضد ساوثهامتون ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي الدوري الانجليزي الدوري الاسباني

أخبار تهمك

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار ناري

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم: صفقة نارية على أعتاب البرسا وخناقة بين لاعبي البلوجرانا ومشكلة كبيرة لبرشلونة في دوري الأبطال

منذ ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى بالمدن الساحلية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. مشادة حادة داخل غرفة ملابس برشلونة بين لاعبي الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 6 ساعات

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 7 ساعات

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول قبل موقعة توتنهام

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

حسين الشحات يسجل ويقود العين للفوز برباعية على الفجيرة بالدوري الإماراتي

الشارقة يعود من جديد لصدارة الدوري الإماراتي

مانشستر سيتي يواصل الانهيار ويسقط أمام ليستر سيتي

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 20 / 9 / 2019 بث مباشر

6 مكاسب حمراء من مباراة الأهلي وأسوان

6 مكاسب حققها المارد الأحمر من مباراة الأهلي وأسوان

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

09:54 م

جروس يثير الرعب في الزمالك

07:56 م

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

06:24 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status