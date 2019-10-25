البورصة السعودية تواصل مكاسبها ..ومؤشرها يصعد 3.6% خلال تعاملات الأسبوع

سجل المؤشر العام للبورصة السعودية مكاسب قوية خلال تعاملات هذا الاسبوع، بدعم من تعافي جميع القطاعات على رأسهم قطاع البنوك الذي حققت اسهمة مكاسب قوية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 3.63% رابحاً 277.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7913.28 نقطة بنهاية تعاملات هذا الأسبوع.





وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 594.55 مليون سهم بقيمة 13.63 مليار ريال، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 56.53 مليار ريال، ليغلق عند مستوى 1.86 تريليون ريال.





وارتفعت كافة قطاعات بورصة السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 5.85%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 5.68%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%.

وتصدر سهم "عناية" قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 35.32% ليصل إلى 10.88 ريال، فيما تصدر سهم أسمنت تبوك قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 4.77%.

تحسن ترتيب السعودية في مؤشر ممارسة الأعمال:

أعلن البنك الدولى، عن تقدم المملكة العربية السعودية في مؤشره لممارسة الأعمال لعام 2020، نحو 30 مركزًا بعد الأصلاحات الهائلة التى نفذتها المملكة في مناخها الاستثماري في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، لتحتل المرتبة 62 في المؤشر بين 190 دولة حول العالم.

وأسهم برنامج التحول الوطني في تقدم المملكة في التقرير من خلال مشاركته في أربع مبادرات كان لها تأثير مباشر في تحقيق هذه المرتبة المتقدمة للمملكة.، وتتمثل المبادرات في إنشاء مركز للتنافسية يهدف إلى إيجاد جهة واحدة مستقلة ومتخصصة في دعم وتنمية تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ومبادرة إنشاء مراكز الخدمة الشاملة الموحدة "مراس" الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في جميع مراحلها، من خلال تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب تقديم خدمات ذات القيمة المضافة بطريقة متكاملة ويسيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، عن طريق مراكز الخدمة المكانية والإلكترونية، بالترابط والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

وذلك إضافة إلى مبادرة إنشاء المركز السعودي للأعمال التجارية، حيث يقدم المركز مفهوما جديدا كجهة خدمية ورقابية للأعمال التجارية والاستثمارية لجميع الكيانات الاعتبارية في المملكة، ومبادرة تطبيق نظام الإفلاس.



